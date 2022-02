Aizvadītajā nedēļā Latvijā par 25% saruka elektroenerģijas cena

Aizvadītajā nedēļā Baltijā cenas samazinājumu veicināja no atjaunojamajiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas izstrādes pieaugums.

Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja arī par 9% lielākas plūsmas no Krievijas, tikmēr enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinājās par 12%, bet plūsmas no Somijas bija par 12% zemākas.