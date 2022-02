Aizvadītajā nedēļā no jauna reģistrēto ar Covid-19 inficēto skaits pieaudzis 17 pašvaldībās

Tostarp par vairāk nekā 20% no jauna atklāto sasirgušo skaits, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ir sarucis Varakļānu novadā, kur atklāti vien 36 jauni saslimušie, Madonas novadā, kur reģistrēti 364, kā arī Limbažu novadā, kur no jauna atklāts 571 ar Covid-19 inficētais.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 755 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 563 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 559 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.