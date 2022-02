ReTV: Puse iedzīvotāju nezina, kā rīkoties valstiska mēroga krīzes situācijā

Tam piekrīt arī Aizsardzības ministrijā (AM). “Aizvien ir aptuveni puse cilvēkiem, kuri atbild, ka viņi īstenībā nezinātu, ko darīt krīzes situācijā. Tā iemesla dēļ darbs pie tā ir pastāvīgi turpināms un veidojams. To, ko mēs redzam - Nacionālā aizsardzības akadēmija vienlaicīgi pēta, kāds efekts ir valsts aizsardzības mācībai skolās. Tur gan ir brīnišķīgi rezultāti. Tur pretstatā vispārējiem rādītājiem 90 pāri procenti no skolēniem saka, ka viņi zinātu, kā rīkoties krīzes situācijā,” norāda Baiba Bļodniece, AM parlamentārā sekretāre (AP).