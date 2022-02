Kalniete: Putins ir atkārtojis Krimas scenāriju

Es citādi to nevaru nosaukt, kā vien par skaidru vardarbības aktu.

Viņas ieskatā, šodien no visām pusēm - gan no Eiropas Savienības (ES), gan ASV - būtu jādzird, ka tās sankcijas, par kurām Krievijas prezidents tika brīdināts, tostarp atslēgšana no finanšu sistēmas, "Nord Stream 2" apturēšana, augsto tehnoloģiju bloķēšana, stājas spēkā, jo Putins ir īstenojis kara aktu.