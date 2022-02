Koronavīruss Latvijā: Pansionātos slimo ap 500 senioru

Inficēto skaita maksimums vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem tika sasniegts periodā no 8. līdz 11.februārim,

kad 14 dienās saslimušo kopskaits pārsniedza 25 000 jeb vienu piekto daļu no kopumā Latvijā tajā laikā reģistrētajiem inficētajiem. Vienas dienas rekords savukārt tika fiksēts 2.februārī, kad tika ziņots par 2346 jauniem inficētajiem ar Covid-19 vecumā no desmit līdz 19 gadiem, kas bija 22% no visiem todien reģistrētajiem saslimušajiem.