Video ⟩ Kad "ūdens smeļas mutē", ES sper reālus soļus, tā pētnieks

Savukārt otrs rādītājs ir par to, vai cilvēki tic, ka valdība spēj ietekmēt procesus ES. Arī tur rādītāji ir zemi, bet dažos mirkļos šie rādītāji ir bijuši augstāki.

Skatot Latvijas pieredzi, salīdzinājumā, piemēram, ar Lietuvu, Kažoka norādīja, ka savulaik kaimiņvalstī bija augsta iedzīvotāju ticība tam, ka viņu politiķi un valdība spēlē nozīmīgu lomu uz ES skatuves. Pēc "Providus" vadītājas paustā, tas bija saistīts ar bijušās Lietuvas prezidentes Daļas Grībauskaites aktivitātēm. Kažokas ieskatā, gan var diskutēt, vai lietuviešu ietekme tiešām bija tāda, kā to pasniedza politiķi, tomēr sabiedrība ietekmei ticēja un lepojās ar saviem politiķiem, redzot, ka viņi nemitīgi ir ne tikai pie viena galda ar citiem ES dalībvalstu līderiem, bet mēģina arī ietekmēt diskusijas gaitu.

"Šis ir tas moments, kur ir neliela pretruna starp to, kāda ir ar Latviju saistīto cilvēku reālā ietekme ES, un to, kāda tā ir cilvēku prātos. Latvijas iedzīvotāju reālā ietekme ir stipri virs ES vidējā. Viena no Eiropas Komisijas (EK) augstākajām politiskajām amatpersonām ir Valdis Dombrovskis, kurš ir EK priekšsēdētājas labā roka, kas atbildīga par svarīgākajiem jautājumiem. EK ģenerālsekretāre un ES galvenā ierēdne ir Ilze Juhansone," atzīmēja Kažoka.