Medicīna ir viena no lielākajām nozarēm pasaulē, kurā aizvien lielāku nozīmi ieņem tehnoloģijas. Jaunākie komunikācijas risinājumi ļauj saņemt diagnostiku un ārsta konsultāciju, neizejot no mājas. Mākslīgais intelekts jau tagad dod iespēju krietni ātrāk atklāt jaunus un slimniekam pielāgotus medikamentus. Operāciju zālēs sava vieta atvēlēta robotiem, kas veiksmīgi asistē ķirurgam. Dažādas lietotnes un viedierīcēs iebūvētie sensori ļauj mums nepārtraukti uzraudzīt savu veselību. Vienlaikus fokusā arvien atrodas jautājumi par datiem un to aprites drošību, kā medicīnas nozari padarīt caurspīdīgāku un pārskatāmāku? Tās ir dažas no medicīnas un farmācijas jomā aktuālām tēmām, kuras tiks apskatītas konferencē.