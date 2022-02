Britnija Spīrsa noslēdz iespaidīgu līgumu par grāmatas izdošanu

Kā ziņo "Pitchfork", cīņa par tiesībām uz Spīrsas memuāriem norisinājusies starp vairākiem izdevējiem. Ja darījuma summa ir patiesa, tad šis būs viens no iespaidīgākajiem grāmatizdevēju līgumiem ASV. Atgādinām, ka 2017. gadā "Penguin Random House" vienojās ar Mišelu un Baraku Obamām par 60 miljonu dolāru vērtu darījumu.

Gaidāmā Spīrsas grāmata tiek raksturota kā atklāts stāstījums par slavenības pēdējo gadu dzīvi tēva Džeimija pilnās aizbildniecības režīmā. Atgādinām, ka 2021. gada augustā Britnijas Spīrsas tēvs Džeimijs Spīrss beidzot nolēma atteikties no aizbildniecības pār savas meitas finansēm un privāto dzīvi, kas bija ilgusi trīspadsmit gadus. Vara pār savu meitu tēvam pilnībā izbeidzās 2021. gada novembrī. Taču juridiskās cīņas 40 gadus vecās dziedātājas un viņas ģimenes starpā vēl nav galā.

Atgādinām, ka savus memuārus nesen izdeva arī Britnijas jaunākā māsa Džeimija Lina Spīrsa. Grāmatā "Lietas, kuras man vajadzēja pateikt" ("Things I Should Have Said") viņa stāsta par savām un māsas attiecībām. Britnija par šo grāmatu nebija sajūsmā.