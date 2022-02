Mīti un patiesība ⟩ Ātri rodas zilumi? Nogurums? Viss par mums tik nepieciešamo C vitamīnu

“Cilvēka organisms nespēj ražot un uzglabāt C vitamīnu, tāpēc ir svarīgi to ikdienā uzņemt pietiekamās devās. Daļēji šo devu cilvēks var uzņemt ar pārtiku. Daudzi cilvēki C vitamīna uzņemšanai lieto citronus un apelsīnus, bet izrādās, ka

visvairāk C vitamīna satur upenes, kivi, paprika, spināti, puķkāposti un arī kartupeļi.

Dienā pietiek ar 50 gramiem upeņu, lai tiktu nodrošināta pietiekama C vitamīna dienas deva! Tomēr gada aukstajā periodā ar uzturu ne vienmēr iespējams uzņemt nepieciešamo C vitamīna daudzumu, tāpēc ieteicams to uzņemt papildus, lietojot uztura bagātinātājus,” stāsta farmaceite Amanda Ozoliņa.

Par C vitamīna nepietiekamību organismā var liecināt virkne simptomu – nepārejošs nogurums, smaganu asiņošana zobu tīrīšanas laikā, zilumu rašanās pat pie viegliem sasitumiem, bieža deguna asiņošana, lēna brūču dzīšana, sausi un sarkani plankumi uz ādas u.c.

Sievietēm dienā būtu jāuzņem 75 mg, vīriešiem – 90 mg, bet grūtniecēm un zīdītājām ieteicams lietot 80 – 100 mg C vitamīna dienā. Par 35 mg lielāka deva ikdienā būtu jāuzņem smēķētājiem, jo smēķējot paaugstinās brīvo radikāļu daudzums, ko saražo cigarešu dūmi. Tāpat palielināta deva ieteicama smaga un fiziska darba darītājiem. Īslaicīgi vīrusu infekciju gadījumos C vitamīna dienas devu var palielināt līdz 1000 mg dienā.

Lai gan visbiežāk par C vitamīnu runā kā par cilvēka imunitāti stiprinošu vitamīnu, tā pozitīvā iedarbība uz organismu ir ievērojami plašāka.

“C vitamīns ne tikai palīdz cīnīties ar saaukstēšanos, vīrusiem un gripu, uzlabo imūnsistēmas darbību palielināta stresa apstākļos un palielina fizisko spēku, bet arī

stiprina plaušu veselību, veicina dzelzs uzsūkšanos organismā, rūpējas par veselīgu ādu, mazinot grumbu un krunku veidošanos, ādas sausumu un aizkavējot novecošanos, kā arī veicina kolagēna veidošanos, kas ir būtiski ne tikai ādai, bet arī saitēm, cīpslām, kauliem un asinsvadiem.

Stiprinot asinsvadu sieniņas, tiek veicināta brūču dzīšana un aizkavēta iekaisumu rašanās,” norāda Apotheka sertificēta farmaceite Amanda Ozoliņa.

Kuru no C vitamīna formām izvēlēties?

C vitamīna sortiments ir plašs, tas pieejams dažādās formās. Šīs formas atšķiras ar C vitamīna uzsūkšanās ātrumu organismā.

· Tabletes un dražejas – ņemot vērā, ka paiet laiks, kamēr šādā veidā uzņemtais C vitamīns izšķīst kuņģa – zarnu traktā, tas lēnāk nonāk asinsritē.

· Košļājamās pastilas – C vitamīns uzsūcas ātrāk, nekā lietojot citas tabletes un dražejas. Tas uzsūcas caur mutes gļotādas asinsriti, tāpēc šī forma būs noderīgāka mutes dobuma imunitātes stiprināšanai vīrusu laikā.

· Šķīstošās (putojošās) tabletes un pulveri – šādā formā C vitamīns ātrāk nonāk asinsritē, tāpēc to ieteicams lietot saaukstēšanās gadījumā ātrāka efekta sasniegšanai. Jāņem vērā, ka C vitamīns kairina iekšējo gļotādu, īpaši kuņģī, un putojošās C vitamīna formas satur palīgvielas, kas arī darbojas kā kairinātāji, tāpēc cilvēkiem, kuriem ir kuņģa vai zarnu kaites, labāk izvēlēties ilgstošas iedarbības C vitamīnu kapsulās, kas ir saudzējošākas kuņģa – zarnu traktam.

Kas jāņem vērā, lietojot C vitamīnu, jeb kā pareizi uzņemt C vitamīnu?