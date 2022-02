Video ⟩ Vakcinācija pret gripu, atbalsts ģimenes ārstiem un vēja parku izveide - ko lēma valdība

Vienlaicīgi, pieaugot gripas un Covid-19 saslimstības rādītājiem, ir paredzams papildu slogs ārstniecības iestādēm, īpaši ģimenes ārstu praksēm. Lai to novērstu, ir nepieciešama plaša vakcinācija pret gripu.

Likumprojekta anotācijā atgādināts, ka rudens brīvdienas 2021./2022. mācību gadā pagarināja par vienu nedēļu, līdz ar to mācību gada ilgums 1.-12.klasei samazinājās par vienu nedēļu. Nosacījumu par rudens brīvdienu pagarināšanu nepiemēroja sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādēm, kā arī izglītības ieguvei tālmācībā.

Ņemot vērā to, ka skolēni ir noguruši no attālinātajām mācībām, kas saistītas ar periodiskās mājas karantīnas un izolācijas noteikšanu straujās Covid-19 infekcijas izplatības dēļ,

Šovasar, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lai izvairītos no skolēnu pārvietošanās uz vairākām izglītības iestādēm vienas pašvaldības teritorijā iestājpārbaudījumu kārtošanas nolūkā,

Līdz ar to, lai iestātos kādā no pašvaldības vidusskolām vai valsts ģimnāzijām, skolēnam tikai vienu reizi būtu jākārto iestājpārbaudījums, un tā rezultāti būs piemērojami, iestājoties jebkurā viņa izvēlētajā pašvaldības vidējās izglītības iestādē, atslogojot skolēnu no iestājpārbaudījumu kārtošanas vairākās pašvaldības vidējās izglītības iestādēs, un tādējādi mazinot Covid-19 infekcijas izplatības risku. Kaut arī vēl nav paredzams, vai epidemioloģisko apstākļu dēļ būs iespējams īstenot iestājpārbaudījumu norisi klātienē, šāds regulējums klātienes iestājpārbaudījumu kārtošanas gadījumā mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības risku, uzsvērts likumprojekta anotācijā.