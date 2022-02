Darboties ar One:Quick Flex ir ārkārtīgi viegli, jo īpaši tiem, kuri ikdienā izmanto viedtelefonu. Intuitīvā lietotāja saskarne būtībā atgādina «gudrā telefona» darbvirsmu – ar lielām ikonām un jau labi zināmu lietotņu logo tajās. Pat grūti iedomāties, kas no visa ekrānā redzamā varētu samulsināt puslīdz pieredzējušu lietotāju. Tā kā ierīce ir balstīta Windows platformā, tai ir pieejams MS Store virtuālais veikals, no kura var ielādēt dažādus videokonferences un kopstrādes rīkus, tostarp ļoti populāros Teams, Webex un Zoom. Izklaides nolūkiem var tikt pie YouTube, Netflix un desmitiem citu straumēšanas servisu.

Ražotājs šo ierīci pamatā radījis daudziem un dažādiem biznesa izmantošanas scenārijiem, tādiem kā nelielu grupu sanāksmes, diskusijas viens pret vienu un grupu prezentācijas. Taču tas var izrādīties ārkārtīgi noderīgs arī mājas lietotājiem. Elastīgās pielāgošanas iespējas padara to ļoti ērti lietojamu tiešsaistes sporta vai deju nodarbībās. Nostājieties ekrāna priekšā un darbojieties kopā ar pārējo grupu vai treneri. 2K izšķirtspējas video kamera aptver 88 grādu skata lauku un gādā, lai citi cilvēki var jūs labi saskatīt, savukārt jutīgais mikrofons nozīmē, ka varēsiet sarunāties, nepieejot pie ekrāna. Tas spēj skaidri uztvert vārdus pat no trīs metru attāluma. Šāda jutība ir noderīga ne vien komunikācijai, bet arī balss komandu nodošanai. Līdz ar to One:Quick Flex var rast vietu pat virtuvē ēdienu gatavošanas laikā. Tajā var gan atvērt kādi recepti, gan atskaņot kulinārijas raidījumu un ar balss komandām to uzpauzēt un turpināt atskaņot, lai tiktu līdzi pavāram gatavošanā. Divi 10W skaļruņi gādā par gana spēcīgu skaņu, lai «pārkliegtu» tvaika nosūcēju, bērnu sacelto kņadu un citus fona trokšņus.