Jelgavas Pilssala gandrīz zem ūdens! Kas notiek ar 80 savvaļas zirgiem?

"Nedēļu no vietas no ziemeļiem pūta spēcīgs vējš, var teikt, vētra, no jūras sapūšot ūdeni Lielupē. Tas sakrita ar pēdējo ledus iešanu, tāpēc ūdens līmenis turpināja celties," viņš stāsta, vienlaikus bažījoties par to, kā situācija varētu attīstīties tālāk, ja slapjais sniegs nerimsies. Šobrīd vēja virziens ir mainījies, kas ļauj cerēt, ka tālāk applūšana neturpināsies. Šī nav pirmā ziema, kad sala pārvēršas ūdens klajumā.