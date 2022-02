Miris rokmūziķis, grupas "The Screaming Trees" līderis Marks Lanegans

Lanegans bija no 90. gadu grunge pionieriem, "Nirvana" līdera Kurta Kobeina labs draugs, grupas "The Screaming Trees" līderis. Lanegans darbojās arī kā solo mākslinieks, sadarbojās ar dažādiem citiem mūziķiem, spēlējis grupā "Queens of the Stone Age" u.c..