Polijā atcels vairumu Covid-19 ierobežojumu

Polijā kopš pandēmijas sākuma no Covid-19 miruši vairāk nekā 110 000 cilvēku, liecina Veselības ministrijas dati. Gandrīz 66% no pieaugušajiem ir vakcinējušies pret Covid-19, kas ir viens no zemākajiem vakcinācijas aptveres rādītājiem Eiropas Savienībā (ES).