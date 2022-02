Zīle: Pirmā sankciju pakete ir brīdinājums Putinam apstāties

Primārajā tirgū Krievijas izsludinātās valsts parādzīmes nedrīkstēja pirkt, bet tagad tas būs attiecināms arī uz sekundāro tirgu - nevarēs pirkt parādzīmes no kādas citas finanšu institūcijas," teica Zīle, norādot, ka tas nesagrauj Krievijas tiesības finansēt savu valsts parādu.

Runājot par gāzi, EP deputāts norādīja, ka tas ir jautājums par to, kurā brīdī Krievija nolems atbildēt.

Zīle atzīmēja, ka gāzes atkarība no Krievijas daudzās Eiropas valstīs ir izteikta, galvenokārt, tas attiecas uz Vāciju un Itāliju.

"Vācija energopolitikas portfelī ir "ielaidusi" daudz Krievijas intereses, skaidrs, ka gāzesvads "Nord Stream 2" Vācijai ir vitāli vajadzīgs, un Krievija to saprot. Skaidrs, ka Eiropai ir jādomā par pāreju, ja, piemēram, Krievija nolems nepārdot gāzi nemaz vai ierobežotos apjomos. To nevar izdarīt vienā dienā, bet uz to ir jāvirzās," sacīja politiķis.