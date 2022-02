Latvijas gaisa pārvadātāji informēti par aizliegumu izmantot Ukrainas gaisa telpu

No dažādām Ukrainas pilsētām, arī no Kijevas, ceturtdienas rītā pienāk ziņas par sprādzieniem. CNN, atsaucoties uz Ukrainas Iekšlietu ministriju, ziņo, ka sprādzieni Kijevā esot raķešu triecieni. Ziņas par eksplozijām pienāk arī no Harkovas, Mariupoles un Odesas.