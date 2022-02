V.Zeps: “Šim gadam Rīgas ostā rekordliels pieteikto kruīza kuģu vizīšu skaits”

Divpadsmit kuģi Rīgas ostu plāno apmeklēt pirmo reizi, tostarp arī lielākais no pieteiktajiem - kruīzu kompānijas “Royal Caribbean International” 15 klāju kuģis “Voyager of the Seas”. Tā garums – 311,1 metrs un uz kuģa vienlaikus var pārvadāt vairāk nekā 3600 pasažieru.

Rīgas brīvostas pārvalde jau vairākus gadus ir dažādu starptautisku asociāciju - Cruise Europe, Cruise Lines International Association, Baltic Ports Organization, The International Association of Cities and Ports (AIVP) un International Association of Ports and Harbors, biedrs, aktīvi līdzdarbojoties nozares organizāciju dienaskārtībā. Lai stiprinātu sekmīgi uzsākto mārketinga darbu, šopavasar Rīgas osta un pilsēta kārtējo reizi tiks pārstāvēta arī lielākajā un nozīmīgākajā pasaules kruīzu industrijas izstādē Seatrade Cruise Global, kas aprīlī notiks ASV.