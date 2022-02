Elita Mīlgrāve par radošumu, intelektuālo īpašumu un LaIPAs devumu

Covid-19 krīzes ietekme

Kā jūsu darbību un ikdienu ietekmē jaunie ierobežojumi un pandēmija kopumā?

Pandēmija ļoti izmainīja dzīvi visiem, kas ir saistīti ar mūzikas industriju, jo pilnībā mainījās veids, kā mēs strādājam, kā mēs dzīvojam. Ja iepriekš mēs varējām kaut ko plānot un darīt, tad šobrīd nekas nav mūsu rokās, viss ir atkarīgs no pandēmijas diktētajiem apstākļiem, no tā, ko lems valdība, kādus soļus spers, kādus noteikumus ieviesīs, un jebkādi mūsu ieplānotie pasākumi ir pakļauti pēkšņām pārcelšanām, atcelšanām un tamlīdzīgi. Līdz ar to arī manu dzīvi tas ir ļoti ietekmējis, un es esmu ieņēmusi tādu nogaidošu pozīciju, jo šobrīd, tā kā es strādāju komercuzņēmumā, tad es neredzu finansiālu pamatojumu vispār kaut ko rīkot, jo viss ir apdraudēts, nestabils, neprognozējams. Un arī tās iespējas un minimālie apmeklējumi, visi ierobežojumi – tas viss būtībā sagrauj jebkādu finansiālu pamatu koncertu, festivālu un pasākumu rīkošanai. Līdz ar to, piemēram, mēs kā Laimas Vaikules festivāla [“Laima Rendezvous Jūrmala”] rīkotāji jau divus gadus pārceļam festivālu, ļoti ceram, ka šogad beidzot tas notiks. Kā “Zelta mikrofona” rīkotāji mēs esam pilnībā mainījuši pasākuma norisi. Iepriekš balvu pasniegšana notika kādā teātrī, atvērtā vietā, kur var visi nākt un skatīties – tie bija svētki un liels pasākums. Šobrīd mēs esam visu minimizējuši, jau otro gadu pārcēluši uz nelielu telpu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Pasākumu tagad gatavojam vairāk kā televīzijas tiešraidi ar balvu pasniedzējiem un nominantiem, bet ne vairāk. Un ar visiem iespējamiem sarežģījumiem, kādi vien ir, lai nodrošinātu pareizu cilvēku plūsmu un ievērotu drošības pasākumus. Jā, tā kā tas ir ļoti mainījis visu, un arī nākotnes plānošana ir visai sarežģīta, jo nav saprotams, kā viss var pagriezties. Varbūt vienā dienā viss mainīsies un mūs atbrīvos no šiem te “uzpurņiem” [maskām], un cilvēku pazemojošiem kodiem, policistu pārbaudēm un visām pārējām lietām, un mēs būsim brīvi un varēsim atgriezties un atkal rīkot pasākumus un koncertus normāli.

Ar ko jūs nodarbojaties, kamēr esat “nogaidošā pozīcijā”?

Es nodarbojos ar citiem biznesiem, attīstot savu biznesu veselības jomā. Es tur arī redzu ļoti svarīgu ieguldījumu mūsu nācijas veselībā. Protams, ir arī labās ziņas – pandēmija ir ļoti mainījusi mūsu domāšanu par to, kā var notikt bizness. Ja mēs kādreiz bijām ļoti aizspriedumaini pret to, ka var strādāt attālināti, šobrīd tas ir ļoti pieņemami un visiem saprotami. Mēs arī daudz racionālāk pieejam tam, kam mēs tērējam laiku, kur mēs braucam un tiekamies klātienē, kur varbūt tas nav nepieciešams, visu var izdarīt tiešsaistē. Tas arī dod mums iespējas strādāt no citām vietām pasaulē, nav obligāti jāatrodas Latvijā, jo nav nekādas atšķirības – vai “Zoom” saruna un e-pastu apmaiņa notiek no kādas Latvijas vietas, vai no kādas citas valsts, Dienvidjūru salas vai pat cita kontinenta. Tā kā es arī to esmu sev pieņēmusi un arī izmantojusi, un domāju, ka arī turpmāk būšu brīvāka savā izvēlē, kur atrasties strādājot un atpūšoties.

Kā šajā situācija palīdz sadarbība ar LaIPA un citām nevalstiskajām organizācijām?