Alvis Hermanis: Putina mājieni par atomieroču lietošanu jāuztver pilnīgi nopietni

"Visi pārējie Eiropas mākslinieki mūs apcēla, mūsu pašu Nacionālais teātris, piemēram, uzreiz devās viesizrādēs uz Maskavu un Kirils Serebreņņikovs mani publiski nosauca par džihādistu, kurš pieteicis karu krievu kultūrai," viņš raksta. "Kopš šodienas jebkādas sankcijas ir nokavētas - par vēlu. Toreiz to vajadzēja darīt visiem, bet tagad - viss, par vēlu. Jo skaidrs, ka Krievijas pusei tas tagad būs vienalga, tā viņiem nu ir apzināta izvēle. Otra liela kļūda ir uzskatīt, ka pie vainas ir tikai viens cilvēks - Putins. Tiem, kas saprot krieviski un seko, ir skaidrs, ka notiekošo aktīvi atbalsta vairāk nekā puse krievu, un otra puse to atbalsta ar savu klusēšanu vai nekā nedarīšanu. Mēs ar jums viņus nesaprotam, bet viņiem ir gan sava loģika, gan savs patoss. Vainot notiekošajā vienu cilvēku ir ļoti vienkāršota un infantila pieeja, kura nepalīdz saprast traģēdijas iemeslus."

Savā ierakstā viņš uzsver, ka jāpaskatās uz notikumiem no malas, no citplanētiešu skatpunkta.

"Savās vērtībās balstīts civilizācijas projekts/koncepts ir gan ķīniešiem, gan amerikāņiem, gan musulmaņiem, gan krieviem. Eiropiešiem it kā īsti vairs nav, bet viņi dara pakaļ amerikāņiem, pieņemsim.

Iespējams, pat norobežojoties no pārējās pasaules un kļūstot pašpietiekami. Apzināts lēmums, lai pasargātu sevi no ārpasaules "vīrusiem", kas, viņuprāt, tos apdraud. Tāda varētu būt viņu ilgtermiņa stratēģija. Pirms jaunā "dzelzs priekškara" pašrocīgas uzcelšanas paņemot līdzi vēl "savējos", no Ukrainas. Taivāna jau gatavojas," viņš raksta.