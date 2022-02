NBS komandieris: Tuvākās dienas, stundas ir ļoti svarīgas

"Nav tā, ka Ukrainā visās vietās atrastos Krievijas okupācija karaspēks, bet ir punktveida vietas, kur ir konflikti, karadarība, operācijas, lielākā daļa to nav saistīti ar sauszemes operācijām, bet ar triecieniem no gaisa. Tuvākajā laikā būs daudz vairāk informācijas, kad iesaistīsies tieši sauszemes spēki," sacīja Kalniņš, uzsverot, ka viens no kritiskākajiem punktiem ir valsts galvaspilsēta Kijeva un tas, cik lielā mērā būs iznīcināti piegādes un vadības centri, lidlauki un komandpunkti.