Jaunas vēsmas seksa pasaulē

Neviens no mums nav dzirdējis, ka anālais sekss var būt patīkams. Esam par to tikai lasījuši. Vairumā gadījumu anālo rotaļlietu pievilcība seksā vairāk vērsta uz sievietēm. Mūsdienās arī vīriešus iepazīstina ar prostatas stimulāciju. Pirms dažiem gadu desmitiem šī stresa mazināšanas procedūra bija Igaunijas sanatoriju cenrādī. Vecāki vīrieši to atceras ar mīlestību. Jaunāki vīrieši to atklāja, pateicoties prostatas vibratoriem. Kāpēc sev jāaizliedz dažāda veida labsajūta, gūstot prieku?