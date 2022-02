Jana Streļeca: rietumu atbilde ir "nekāda" - sankcijas Putinu neapstādinās

"Tas jāzina visiem! Un jāatceras..." iesāk Jana Streļeca. "Ne visi Latvijā zina, ka vakar Ukrainas dienvidos Melnajā jūrā uz Ukrainas, Moldovas, Rumānijas robežas krievu tankkuģis "Moskva" noslaucīja no zemes virsas mazu, kultūrvēsturisku salu, kas bija simbolisks ukraiņu robežpunkts, un nošāva 13 robežsargus. Nogalināja pilnīgi bezjēdzīgi, bez jebkāda iemesla."

Kara priekšvakarā Jana Streļeca atgriezās no Ukrainas, kur pabija Ļvovā un Karpatos. "Ļvovā ir garas rindas pie karaklausības punktiem, kur, cilvēkiem uzrādot pasi, izsniedz automātus un patronas, un tas ļoti ceļ viņu pašapziņu un sparu. Tas pats pie Harkovas, kur parasti iedzīvotāji, bruņoti ar automātiem, iztrenkāja veselu krievu armijas grupējumu un saņēma gūstā. Ļvovā cilvēki ir sagatavojušies patverties no bumbām māju pagrabos. Tie, kuriem ir saspridzinātas mājas, bēg. Bēgļu plūsmu samazina tas, ka vīriešiem no 18 līdz 60 gadu vecumam nav atļauts pamest valsti," stāsta Ukrainas Atbalsta biedrības pārstāve.