"Nedēļas fokusā" ⟩ Mūziķis Ralfs Eilands: Krievija ir jāizolē no pasaules līdzīgi kā Ziemeļkoreja

Viņš arī norādīja, ka Krievija ir jāizolē no apkārtējās pasaules - līdzīgi kā Ziemeļkoreja - kamēr Putins neatvilks savus spēkus no Ukrainas. "Krievija ir jānobano no Eirovīzijas, Olimpiskajām spēlēm, čempionlīgas - pilnīgi visa! Tikai tad, kad Krievija būs pilnīgi izolēta, Krievijas iedzīvotāji nostāsies pret Putinu, un šī vara kritīs," sacīja mūziķis.