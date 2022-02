Nauda runā ⟩ Problēmas, ko rada Latvijas mājokļa politikas stratēģijas trūkums

Ja mēs kaut ko varam mācīties no iepriekšējiem konfliktiem un militārajām krīzēm, mēs redzam, ka tie nav tādi, ka “paies daži mēneši, un cilvēki aizbrauks”. Ir jārunā par fundamentāli citu sociālekonomisko dzīvi, kuras apmērus vēl nevar nojaust.

“Būs liela nozīme nevalstiskajam sektoram. Ir jāvērš uzmanība uz pagājušās vasaras notikumiem, kas sāka iezīmēt problemātiku uz robežu krīzi. NVO bija tās, kas centās sniegt humāno palīdzību. Mēs redzējām, ka no valsts puses šāda palīdzība tika pat nedaudz demonizēta. Savukārt tagad mēs pēkšņi redzam, ka ir morāla nepieciešamība palīdzēt. Tomēr tā spēja palīdzēt ir maza. Dzīvojamais fonds ir kļuvis arvien mazāks, un mēs esam situācijā, ka privātais sektors spēs nodrošināt mūsu vajadzības, tāpēc ir svarīgi runāt par mājokļu politikas maiņu, kas ļautu reaģēt uz šāda veida krīzēm,” saka Šuvajevs.

Drošības situācija un mājokļu politika

Mēs dzīvojam lielos mītos, jo līdz šim ir uzskatīts, ka mājokļu politikā visu atrisinās tirgus. Kad nākas konstatēt, ka tirgus dalībnieki ir arī nabagi, un ir arī nepilnības no valsts, tāpēc ir nācies ko mainīt.

“Mēs to sapratām sen un jau esam brīdinājuši. Ekonomikas ministrija arī ir informēta par to, taču mums ir jāizglīto politiķi, kuri dzīvo ilūzijās, ka “viņa augstība tirgus visu atrisinās”. Katra pašvaldība cīnās par cilvēkresursiem. Mājokļa politika ir galvenais instruments, kā pašvaldībai piesaistīt cilvēkresursus. Pašreizējā situācijā jautājums par cilvēkresursiem atkrīt. Būvniecībā ir vairāk nekā 6000 brīvu vietu, kur varētu piesaistīt ukraiņus. Te ir sinerģija, ka nozarēm būtu jāpalīdz veidot mājokļu fondu, un otrs – ministrijām jāpalīdz sagatavot fonda politika, un galvenais – mums ir jānojauc birokrātiskie šķēršļi lemšanā, finansēšanā un līdzekļu piešķiršanā,” saka Salmiņš.

Ir jāpanāk savstarpēju uzticēšanos starp valsti, pašvaldībām un NVO, jo daudz ko kavē birokrātija un politiskā greizsirdība. Mājokļu fondu nevar izveidot, jo ministrijas nevar saprast, kā to naudu pārdalīt. Situācijā, kad ienaidnieks klauvē pie durvīm, mantiskās intereses ir jāpaliek malā un ir jāvienojas ar sabiedrību, un no birokrātijas jāatsakās. Mums ir steidzami jāpārkārto kurss, un kopā mēs to varam darīt.