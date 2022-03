Darba auto. Pirkt vai īrēt?

"Luna Group ir viens no vadošajiem tehniskās tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un Baltijā. Mūsu kompānija pārstāv 500 brendus - auto, moto, koka un metālapstrāde. Luna Group veikalā atrodami personīgie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs, profesionālie instrumenti un vēl daudz kas cits," stāsta Reinis Rozenblats, Luna Group Latvia SIA pārdošanas vadītājs.

Agrāk tieši paaugstinātas izmaksas atturēja uzņēmumus no SUV tipa transportlīdzekļu iegādes ierasto sedanu vai universāļu vietā. Tagad tā vairs nav, un savi nopelni tur ir arī pilna servisa nomai.

Reinis Rozenblats: "SUV tipa autotransports kļūs populārāks. No izmaksu viedokļa atšķirības no vidējās klases auto vairs nav tik lielas. Līdz ar to SUV noteikti ir nākotne Latvijā un visā pasaulē."