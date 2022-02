“Zelta Mikrofona” ceremonija tiks veltīta Ukrainas atbalstam

“Ņemot vērā notikumus Ukrainā, mēs apsvērām domu pasākumu atcelt, tomēr nolēmām, ka pareizāk būs darīt to , ko mūziķi vienmēr ir pratuši vislabāk – caur mūziku mierināt, spēcināt, saviļņot, iedvesmot. Mūzikai ir milzīgs spēks. Šo spēku mēs gribam nodot ukraiņu tautai, vēlot izturību šai grūtajā un neziņas pilnajā laikā. Laikā, kad ne tikai Ukrainā valda neziņa un bailes, mēs katrs varam atbalstīt gan morāli, gan arī materiāli,” par ceremoniju stāsta producente Elita Mīlgrāve.

Ceremonijas filmēšana arī šogad norisināsies Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju centrā, kur balvu sadalīšanā uzstāsies dažādu žanru un stilu nominētie un aktuālie mākslinieki – “Prāta Vētra” , “DAGAMBA” un Rīgas doma kora skolas zēnu koris , “Rīgas Modes” un “Sestā jūdze”, Rick Feds. Ar televīzijas pirmatskaņojumu uzstāsies Dons un Jānis Šipkēvics kopā ar Aminatu, “The Sound Poets” ar dziesmu “Pie vienas uguns”, grupa “Banda Banda” ar pirmatskaņojumu dziesmai “Svars”. Uz skatuves kāps arī debitante Būū kopā ar MUUD un Edavārdiem, un šova “X Faktors” uzvarētāja Grēta Grantiņa. Vakara izskaņā uzstāsies Latvijas vecākā koncertējošā grupa “Eolika”, kas ceremonijā saņems balvu par mūža ieguldījumu. Tāpat arī pirmo reizi uz “Zelta Mikrofons” skatuves uzstāsies viesmākslinieks, kurš nupat saņemot vairākas balvas triumfēja Igaunijas “Zelta Mikrofons” ceremonijā – NOEP ar dziesmu “Head out of the water”.