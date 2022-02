EZA rekomendē apstiprināt balstvakcināciju ar "Pfizer" no 12 gadu vecuma

Patlaban balstvakcinācija pusaudžiem visā ES vēl nav apstiprināta, taču līdz šim tā bijusi apstiprināta Eiropas Savienībā divu devu primārās vakcinācijas kursam pusaudžiem, kā arī pieaugušajiem un bērniem no piecu gadu vecuma.

ZVA norādīja, ka EZA slēdziens par rekomendāciju balstvakcinācijai personām no 12 gadu vecuma sniegts pēc drošuma un efektivitātes datu starprezultātu izvērtēšanas no klīniskā pētījuma par vakcīnas balstdevu personām no 16 gadu vecuma, kā arī pēc publicētās literatūras, pēcreģistrācijas datu un reālās prakses pierādījumu izvērtēšanas par balstdevu lietošanu gados jaunām personām Izraēlā.