Lauksaimniecības organizācija: Karadarbība Ukrainā var negatīvi ietekmēt lopbarības nodrošinājumu

"Viens no triecieniem ir viesstrādnieki, kuri pārsvarā bija no Ukrainas," pauda LOSP augļkopības pārstāvji, skaidrojot, ka tādēļ nozares darba kārtībā ir jautājums par iespējamo bēgļu nodarbināšanu nozarē.

Tajā pašā laikā LOSP sastāvā ietilpstošie piena lopkopības nozares pārstāvji norādīja, ka nozari satrauc ne tikai preču imports no Krievijas, bet arī no Ukrainas un Baltkrievijas. Cita starpā no Ukrainas Latvijā tiek importēta liela daļa lopbarības, bet no Baltkrievijas - "Belarus" traktoru rezerves daļas.