Latvija gatavojas uzņemt Ukrainas vēstniecības Maskavā darbiniekus

Tāpat kā citi līderi arī Levits atbalstīja Krievijas izslēgšanu no SWIFT maksājumu sistēmas.

Dalībvalstu līderi pārrunāja nepieciešamību nopietni stiprināt stratēģisko komunikāciju. Valsts prezidents pauda atzinību, ka Eiropas valstis no televīzijas apraidēm izslēdz Kremļa propagandas kanālus, taču ar to vien nepietiek. Viņš akcentēja, ka ir jāatmasko Krievijas meli, kas tiek uzturēti no Kremļa puses, jo autokrātiskam režīmam patiesība ir bīstama.