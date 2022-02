Ukrainas armija atkarojusi Hersonas pilsētu

Jau ziņots, ka Ukrainas Bruņotie spēki no piektdienas rīta smagās kaujās ar okupantiem cīnījās par Hersonu un pārceltuvi pār Dņepru. Svarīgā pārceltuve vairākas reizes pārgāja no vienām rokām otrās, bet pēc smagām kaujām Ukrainas spēki zaudēja kontroli pār to.