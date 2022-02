Rīgā notiks ukraiņu un Latvijas dokumentālas filmas pirmizrāde

No 3. līdz 8. martam kinoteātrī "Splendid Palace" notiks otrais starptautiskais dokumentālā kino festivāls "Artdocfest / Riga". Programmā ir iekļautas 28 dokumentālās filmas no 14 valstīm. Jau 5. martā festivāla konkursa "Baltijas fokuss" programmā notiks jaunās ukraiņu režisores Alīnas Gorlovas 2020. gada filmas "Šis lietus nekad nebeigsies" (This Rain Will Never Stop) Latvijas pirmizrāde.