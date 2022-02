Godalgotā Sīmaņa filma "Gads pirms kara" uz lielā ekrāna nonāks 15. aprīlī

Filmas producents Roberts Vinovskis uzsver katra individuālās izvēles nozīmīgumu: "Mūsu filma ir vēsturiska interpretācija par notikumiem, kas norisinās pirms Pirmā pasaules kara. Tagad, vairāk kā simts gadus vēlāk, mēs dzīvojam citā pasaulē. Diemžēl ne labākā un ne drošākā, bet gan tādā, kur varam redzēt tālāk par savas sētas durvīm un arī tādā, kur ikviens esam cieši saistīti ar visu, kas notiek ārpus mūsu mājām. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai katrs no mums atrastu kādu, kaut vismazāko veidu kā pretoties tam ļaunumam, kas šobrīd notiek mūsu acu priekšā. To var katrs no mums šeit Latvijā, to var ikviens Krievijas iedzīvotājs, to var ikviens cilvēks pasaulē, kurš spēj redzēt tālāk par savas sētas durvīm."