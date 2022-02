Strauji sarūk Krievijas rubļa vērtība

Tikmēr rubļa kurss pret eiro nokritās no 93,5 rubļiem par eiro līdz 113,52 rubļiem.

Tajā pat laikā Krievijas Finanšu ministrija pavēstījusi, ka Krievijā strādājošiem uzņēmumiem, kas savus ienākumus gūst no eksporta, no pirmdienas nāksies pārdot 80% no saviem ārvalstu valūtās gūtajiem ienākumiem.