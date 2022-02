Kas rakstīts zvaigznēs? Marta mēneša horoskops

Aizmirsti savus „dejas soļus”- viens uz priekšu, divi atpakaļ... Profesionālajā jomā izdosies tas, ko esi iecerējis. Vari izskatīt darba piedāvājumus un pieteikties kaut vai par „visu direktoru direktoru”. Ļoti liela iespējamība, ka konkursa komisija no visiem kandidātiem izvēlēsies tieši tevi. Ja labāk tīk dzīve, kad pats sev esi kungs un noteicējs, tad strādā pie privātā biznesa projektiem. Sekmēsies viss, kas saistās ar ārzemju tēmu – gan lietišķā, gan privātā jomā. Brīvajiem ļaudīm iespējama sirdssilta un mīļa vēsts no kāda cilvēka svešatnē.

Noturēšanās līderpozīcijās darbā vai biznesā prasīs koncentrēšanos un prasmi atbrīvoties no stresa. Brīvajā laikā sporto, dodies pārgājienos, brauc ar divriteni, nūjo... ar vārdu sakot, izvēlies kādu no sportiskajām aktivitātēm, kas ļauj izvēdināt galvu un nedomāt par ikdienas problēmām. Un skaidrs prāts būs ļoti vajadzīgs, lai noturētos profesionālajā līmenī un paveiktu to, kas iecerēts. Dažādi no tevis neatkarīgi apstākļi var sajaukt kārtis. Brīvajā laikā vislabākā atpūta kopā ar ģimeni. Brīvajiem ļaudīm derētu nopietni pievērsties attiecību veidošanai. Iespējams, tavs īstais cilvēks ir tepat līdzās.