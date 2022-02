Saeima atsāks darbu klātienē

Mūrniece norādījusi, ka ceturtdien Saeimā varētu pieņemt likumu, kas nostiprinās iespēju Latvijā uzņemt kara bēgļus no Ukrainas, ļaujot viņiem uzturēties un strādāt Latvijā.

Saeimas priekšsēdētāja pauda cerību, ka no valdības vēl gaidāmais likumprojekts būs atbilstoši sagatavots, lai ceturtdien to varētu pieņemt galīgajā lasījumā.

3.marta sēdes darba kārtībā pašlaik ir iekļauti 26 darba kārtības jautājumi, tajā skaitā par to, lai izskatīšanai komisijās nodotu Nacionālās apvienības virzītos grozījumus gan par izglītību tikai latviešu valodā skolās no 2022.gada septembra, gan par to, ka ne darba sludinājumos, ne darba līgumos nedrīkst iekļaut prasību pēc svešvalodas prasmes, ja tā paredzēta saziņai ar Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.