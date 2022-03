Sutas un Beļcovas muzejā skatāma izstāde par Ludolfu Libertu

Liberts bija viens no spožākajiem teātra māksliniekiem 20. gadsimta 20.-30. gados. Viņa noformētās izrādes atšķīra izdomas bagātība, krāsu spilgtums un formu krāšņums. Pēc LNMM pārstāves paustā, Libertam piemita spēja nojaust auditorijas vēlmes, viņš prata uzburt uz skatuves pasauli, kas pārsteidza gan kritiķus, gan publiku.

Liberta noformētie iestudējumi ar lieliem panākumiem tika rādīti Lietuvā un Zviedrijā, bet no 1929. gada viņš strādājis arī kā izrāžu režisors. Mākslinieks sarīkoja personālizstādes Parīzē, Briselē un Berlīnē - visur eksponēto darbu vidū bija aplūkojami scenogrāfiju un kostīmu meti.

Izstāde Sutas un Beļcovas muzejā piedāvā Liberta darbu izlasi no LNMM krājuma, kuru papildina atsevišķi darbi un fotomateriāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja, ka arī oriģināli pēc Liberta metiem veidoti kostīmi un tērpu aksesuāri no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja. Liela daļa darbu restaurēti speciāli izstādei un līdz šim - daudzus gadu desmitus - plašākam skatītāju lokam nebija pieejami.