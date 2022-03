Noslēgsies festivāls "Vīnes klasika"

"Skaistā Vīne ir mūzikas galvaspilsēta un jau iepriekšējos gadsimtos daudziem izpildītājmāksliniekiem ir bijis svarīgi, lai viņu koncerti noris tieši Vīnē. Kā arī daudziem komponistiem ir bijis svarīgs fakts, ka viņu darbu pirmatskaņojumi noris tieši Vīnes skaistajās koncertzālēs vai opernamā. 5. marta koncertā mēs vēlamies apmeklētājiem uzburt Vīnes salonu, kurā izskanēs skaista mūzika, radīta iedvesmojoties tieši no Vīnes," tā par koncertprogrammu stāsta pianiste Agnese Egliņa.

Vācu komponistam un diriģentam Konradīnam Kreiceram esot labpaticies pastaigāties pa Vērmanes dārzu, kur bieži vien esot skanējusi arī mūzika, tostarp arī Vīnē lielā cieņā esošie valši un polkas, arī lappuses no populārām operām un operetēm. Mūža lielāko daļu šis opermūzikā un dziesmas žanrā specializējies romantisma skaņradis aizvadījis Vīnē un Ķelnē, taču apglabāts Rīgā, un tieši netālajā Vāgnera zālē viņš arī pēdējoreiz stājies pie diriģenta pults. Domājams, ka sveša Kreiceram nav bijusi arī Mazā ģilde, kur līdz ar viņa balsij, klarnetei un klavierēm rakstīto skaņdarbu "Dzirnavas" 5.marta vakarā tiks ieskandināts šī gada festivāla "Vīnes klasika" noslēdzošais koncerts. Pieminētais mūziķis gan nav tas pats, kuram Ludvigs van Bēthovens veltījis savu slaveno "Kreicera sonāti". No dižā Vīnes klasiķa daiļrades šajā programmā gan iekļauts gluži cits skaņdarbs - saistošu melodiju caurvītais agrīnais Klavieru trio op. 11, kuram līdzās likta arī Antona Stadlera virtuozā klarnetes kaprīze, un atliek vien pieminēt, ka šis austriešu meistars gan ir tas pats izslavētais klarnetists, kuram Volfgangs Amadejs Mocarts veltījis gan savu Klarnetes kvintetu, gan Klarnetes koncertu!

Lieliska radošā sapratne raksturo arī šīs koncertprogrammas māksliniekus - klarnetistu Mārtiņu Circeni, pianisti Agnesi Egliņu, čellisti Ievu Upatnieci un dziedātājus Marlēnu Keini un Rinaldu Kandalincevu. Daži no viņiem kopā muzicē jau kopš skolas gadiem un ikkatrs dažādos kontekstos bijis nominēts Lielajai mūzikas balvai, vai pat ir to saņēmis.

Vīnes "zelta laikmeta" dziesmām un operetēm veltītajā koncertprogrammā uzmirdzēs arī lappuses no Franča Lehāra kolorītās daiļrades un Imres Kālmāna "Silvas", tāpat arī daudzveidīgās emocionālās nokrāsās tonētās Roberta Štolca dziesmas. Šis ļoti ražīgais 20.gadsimta operešu un filmmūzikas meistars dzīves laikā iemantoja milzu cieņu un publikas mīlestību, par ko liecina arī tas, ka atvadīšanās no austrieša notika slavenajā Vīnes Valsts operā un viņa atdusas vieta atrodas līdzās diviem citiem labi zināmiem meistariem - Johannesam Brāmsam un Johanam Štrausam. Arī pēdējais no viņiem kuplinās šo programmu - un līdz ar "Sikspārņa" Adeles jūtu atklāsmi piedzīvosim dziesmā izteikto Rūdolfa Sečiņska nostaļģisko atzīšanos mīlestībā Vīnei, un ne mazāk saistoši solās būt arī džezisku intonāciju cauraustie Paula Abrahama koķetie dueti.