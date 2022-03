Aicina pārskatīt Ukrainas pilsētu nosaukumus latviešu valodā. Nevis Ļvova, bet Ļviva

Vēstules autori atgādina, ka Ukrainas pilsētu nosaukumi latviešu valodā ienākuši laika posmā, kad gan Ukraina, gan Latvija - protams, arī citas tautas, par kurām šobrīd nedzird kara ziņās, - bija paverdzinātas Krievijas impērijai, kas tās apzināti pārkrievoja. 1720. gadā ar imperatora pavēli tika aizliegts drukāt un ievest grāmatas ukraiņu valodā, tika slēgtas ukraiņu skolas, Petro Mohilas dibinātajā Kijevas akadēmijā aizliegts studēt ukraiņu valodā, 1780. gadā tika nodedzināta 150 gadus krātā akadēmijas bibliotēka - viena no lielākajām impērijā. 1789. gadā imperatore personiski piedalās "Salīdzinošo visu valodu saraksta" (Порівняльний словник усіх мов) izstrādē, kurā ukraiņu valoda tiek pasludināta par poļu ietekmē izķēmotu krievu valodu. Tas pats turpinājās 19. gadsimtā - tika aizliegti ukraiņu rakstnieku darbi, netika ļauts reģistrēt bērnus ar ukraiņu vārdiem. No 1900. gada cenzūra tekstos svītroja tādus vārdus kā "kozaks", "Ukraina", "ukraiņu", "Zaporižja" un citus. 1910.gadā tika slēgtas visas ukraiņu biedrības, izdevniecības. 1914. gadā - aizliegta ukraiņu prese. Kad Ukraina nokļuva PSRS sastāvā, sākās sistemātiska cīņa pret "ukrainizāciju" - slēgtas skolas, vajāti un nobendēti rakstnieki, pat no ukraiņu alfabēta tika iznīdēts burts ґ.