Rosina vēl četrus gadus saglabāt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu

Vienlaikus, izvērtējot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu laika periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam, tika izvērtēti arī citi nozīmīgi rezultatīvie rādītāji, piemēram, vai ir pieaudzis sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju skaits, vai pieaudzis to sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju skaits, kuri kļuvuši par sociāli apdrošinātām personām un citi.

Laika periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāji ievēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nosacījumu un šajā periodā nav konstatēta algotā darba ienākuma transformācija par sezonas laukstrādnieku ienākumu. No 2018.gada līdz 2020.gadam ir pieaudzis sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju skaits.

Šajā periodā ir pieaudzis to sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju skaits, kuri kļuvuši par sociāli apdrošinātām personām likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē, kā arī ir pieaudzis sezonas laukstrādnieku ienākums, no kura tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vecuma pensijai, bet, ņemot vērā, ka šis ienākums ir ļoti mazs, sezonas laukstrādnieku gūtais ienākums neradīs tiem aprēķināto vecuma pensiju pieaugumu. Visā laika periodā kopš sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieviešanas, neviens sezonas laukstrādnieks nav brīvprātīgi pievienojies vecuma pensijas apdrošināšanai.

Dati arī liecina, ka katru gadu aizvien vairāk lauksaimnieku iesaistās šī nodokļa režīma izmantošanā un aizvien vairāk sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju tiek nodarbināti. Pēc Zemkopības ministrijas sniegtās informācijas, negatīvu ietekmi uz iespēju sasniegt izvirzīto kritēriju - 2020.gadā nodarbināti 7700 sezonas laukstrādnieku, radījusi gan vispārējā situācija lauksaimniecībā nodarbināto darba tirgū, gan augļkopības un dārzkopības kā nozares specifika, tostarp atkarība no laika apstākļiem un citiem riska faktoriem.

kaut gan pēc Zemkopības ministrijas vērtējuma to būtu jāizmanto vismaz 2852 lauksaimniekiem. Tādējādi nepieciešams minēto nozari pastiprināti uzraudzīt un informēt par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

Tāpat FM neatbalsta Zemkopības ministrijas priekšlikumu palielināt no 65 dienām līdz 120 dienām periodu, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumiem var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, ņemot vērā to, ka aktīvā sezona ilgst četrus mēnešus gadā - no jūnija līdz septembrim.