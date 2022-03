Veselības ministrs: Visticamāk, augstākais saslimstības punkts ir aiz muguras

Ministrs norādīja, ka ir samazinājies ģimenes ārstu izsniegto darbnespējas lapu skaits, kā arī akūtu elpceļu saslimšanas gadījumu skaits, kas liecina par saslimstības pīķa pārsniegšanu. Taču viņš uzsvēra, ka, ņemot vērā pagājušajā nedēļā veikto testu skaita samazinājumu, to nevarot droši teikt.

Visvairāk astotajā nedēļā skrīningā atklāto gadījumu skaits ir konstatēts bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem jeb 1704 bērniem. Vēl 1356 gadījumi atklāti bērniem vecumā no sešiem līdz deviņiem gadiem un 799 gadījumi - vecumā no 15 līdz 19 gadiem.