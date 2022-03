Krievijas bijušais ārlietu ministrs aicina diplomātus iestāties pret karu

I call on all Russian diplomats to resign in protest.



Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы а не дешёвые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине.