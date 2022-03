Pētnieks: Ukrainas uzņemšana ES nenotiks tik drīz

Turklāt, viņa ieskatā, Ukrainas iesniegums ir stratēģiska spēle, jo valsts prezidents Volodimirs Zelenskis rēķina, ka Ukraina vismaz formāli būs iesniegusi pieteikumu, kamēr valsts vispār to var izdarīt.

"Manuprāt, viņš apzinās, ka situācija kādā brīdī var kļūt ļoti nelabvēlīga un šāda pieteikuma iesniegšana nebūs iespējama. Domāju, ka Zelenskis lūkojas izmantot emocionālo atbalstu, kas nāk no ES attiecībā uz Ukrainu. Bet pati situācija paliks vēsturē kā notikums, ka Ukraina ir viena no tām valstīm, kas iesniegusi ES oficiālu dalības pieteikumu. Un tajā pašā laikā - kāpēc šis netika izdarīts pirms kara, ja Ukrainā būtu bijusi tik liela vienprātība pārliecība, ka viņi to vēlas," sacīja LĀI direktora vietnieks.