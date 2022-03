Banku analītiķi: Sankcijas ļoti būtiski ietekmēs Krievijas ekonomiku

Savukārt importā nepilnas divas trešdaļas no preču vērtības, kas nāk no Krievijas, veido Krievijas dabas resursi un to produkti, proti, minerālais kurināmais un citi minerālprodukti, tostarp dabasgāze, kā arī dzelzs un tērauds. Šo preču piegādē Latvijas atkarība no Krievijas ir diezgan augsta. Krievijas imports ir nozīmīgs arī lauksaimniecības nozarei, jo no šīs valsts nāk aptuveni puse no Latvijā ievestā minerālmēslojuma. Arī kokapstrādes uzņēmumi iepērk izejvielas no Krievijas - 16% no Latvijā importētās koksnes nāk no Krievijas, klāstīja Buceniece.