Dzintaru koncertzālē muzicēs Kristīne un Margarita Balanas

Kamermūzikas vakaram Dzintaros izraudzīti pavasarīgi silti un mirguļojoši toņi, kas Klodam Debisī veltītajās skaņu ainavās Morisa Ravela sonātē vijolei un čellam ļaus izstaigāt Francijas plaukstošos līdzenumus un pakalnus. Baroka variāciju līkločos aizvedīs Johana Halvorsena dejiskā spāņu pasakalja, kas nesaraujami saistīta ar tēmu no Georga Frīdriha Hendeļa solminora klavesīnsvītas fināla, savukārt meditācijas valgos aicinās atturīgais mūks un daiļā Taīda no Žila Masnē operas "Taīda". Programmas ritējumā neiztrūks arī spozme un virtuozitāte, ko katra no māsām atkās Johana Sebastiāna Baha un Ģerģa Ligeti solodarbos.