Ukrainas ministrs: Krievijas karavīri padodas gūstā un atsakās turpināt uzbrukumu

Ienaidnieks, nobijies no tieša kontakta ar Ukrainas aizstāvjiem un aizstāvēm, pārgājis pie mierīgo pilsētu apšaudes no lielāka attāluma.

"Aviācijas un raķešu triecieni no Krievijas un Baltkrievijas teritorijas pa dzīvojamiem namiem, dzemdību namu apšaude ar daudzstobru reaktīvajām raķešu palaišanas sistēmām - tā ir gļēva uzvedība no to puses, kam nav goda. Tie nav karavīri, tie ir teroristi, valstu-teroristu pārstāvji. Tā ir kauna zīme uz ilgiem laikiem. Ienaidnieks nelietīgi apšaudīja mierīgo Žitomiru. Tas ir mēģinājums no bailēm atriebties par 95.brigādes veiksmīgi izpildīto uzdevumu Apvienoto spēku operācijā. Okupanti mērķēja uz brigādes kazarmām un dzīvojamiem namiem līdzās," norādīja Reznikovs.