Klajā nāk jauna Māras Zālītes dzejas izlase

Vienu gadu (1974 – 1975) M. Zālīte strādājusi Rakstnieku savienībā par tehnisko sekretāri, bet no 1975. gada līdz 1979. gadam – par referenti. No 1980. gada līdz 1982. gadam M. Zālīte vadījusi Rīgas jauno literātu studiju, no 1977. gada līdz 1990. gadam bijusi dzejas konsultante žurnālā "Liesma", bet no 1989. gada līdz 2000. gadam - žurnāla "Karogs" galvenā redaktore.