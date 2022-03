ReTV: Rēzeknē ar agresīvu saukli sabojāts Ukrainas simbols

Rēzeknē ir vēl viena transformatora ēka, kas joprojām ir simboliski nokrāsota Ukrainas karoga krāsās. Uz tā ir arī dzejas rindas, kas vēsta par nodarījumu un sāpēm, kā arī to, ka par to pienāksies tiesa. Šī siena šobrīd nav aizķēpāta. ReTV Ziņas jau vēstīja, ka Rēzeknes dome - atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām - neiesaistās palīdzībā Ukrainas bēgļiem, gaidot, kad to viņiem liks darīt valdība vai atbildīgā ministrija.