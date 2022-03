Dienvidkoreja pārceļ vēstniecību no Kijevas uz "drošāku vietu"

Jau ziņots, ka vairāku valstu vēstniecības savu darbību no Kijevas pārcēlušas uz citām vietām. Piemēram, Latvijas vēstniecība pārcelta no galvaspilsētas Kijevas uz rietumu pilsētu Ļvivu. Arī pamata evakuācija no Ukrainas tiek organizēta caur Ļvivu.