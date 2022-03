ASV Senātā iesniegts likumprojekts "Varoņiem slava" par sankcijām pret visiem Krievijas valsts uzņēmumiem

Likumprojekta pilnais nosaukums ir "Krievu oligarhu un rūpniecisko sabiedroto Maskavas mahinācijās tās nekrietno ļaundarību izmantošanai ārzemēs iedzīvošanās apturēšana" ("Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad"). Angļu nosaukuma saīsinājums "HEROIAM SLAVA" ("Varoņiem slava") ir populārs ukraiņu sauklis cīņā pret Ukrainā iebrukušo Krieviju.