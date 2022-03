Platformā "Telegram" klīst propagandas video, kurā latviešus dēvē par nacistiem un rusofobiem

Kā informēja AM, propagandas video stāstīts, ka nacistiski noskaņotie un rusofobiskie latvieši priecājas par Ukrainas lēmumu veidot ārzemju karavīru leģionu no brīvprātīgajiem eiropiešiem, jo tā būšot iespēja nogalināt pēc iespējas vairāk krievu tautības cilvēku.

Skaidri noprotams, ka video, kura izplatītājs pašlaik ir nonācis Latvijas valsts drošības iestāžu redzeslokā, mērķis ir kurināt etnisko naidu, lai polarizētu Latvijas sabiedrību. AM norāda, ka ar īpašu oriģinalitāti video autori nav izcēlušies. Par pamatu tā veidošanā ņemti sev labvēlīgā gaismā atspoguļoti vēstures fakti par Latviešu leģionu Otrā pasaules kara laikā, atkal saucot latviešus par nacistiem.

AM aicina video autorus palūkoties, ka tas, ko Krievijas armija dara Harkivā un citās apdzīvotās vietās Ukrainā, ir tieši tas, ko viņi šķietami piedēvē latviešiem.

AM jau ziņoja, ka līdz ar Putina režīma sākto neizprovocētu karu pret Ukrainu, būtiski pastiprinājusies dezinformācija un Krievijas mērķtiecīgā propaganda sabiedrības viedokļa ietekmēšanai par labu sev. AM atkārtoti aicina Latvijas iedzīvotājus kritiski izvērtēt informatīvajā telpā pieejamo ziņu saturu un to avotus.